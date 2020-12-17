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Путин высказался об индексации пенсий работающим пенсионерам 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Путин оценил возможность индексации работающим пенсионерам
Фото: РИА Новости
Правительство изучает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако условием для этого является бюджетная обеспеченность, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Индексацию работающим пенсионерам отменили ровно пять лет назад. Меру представили как временную, но вынужденную. Скажите, пожалуйста, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам?» — спросила Юлия Измайлова из издания «Молодой ленинец».

«Условие простое — бюджетная обеспеченность. Как известно, в Советском Союзе — вы хоть и «Молодой ленинец», а то, что заботитесь о старшем поколении, это здорово — ленинцы знают, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна», — ответил Путин.

По его словам, сейчас есть «определенные тонкие элементы незачета некоторых компонентов пенсионного обеспечения» при определении конечного результата для пенсионеров.

«Вот с этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал, конечно, и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в отдельной дополнительной поддержке со стороны государства. Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие, кстати говоря, не очень-то и стремятся. В принципе, государство само заинтересовано, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места», — добавил глава государства.

На 2021 год, по его словам, предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция же ожидается «в районе 4% с небольшим, может быть в районе 4,1%». Индексация пенсии же предусмотрена на уровне 6,3%.

«Мы сделаем все для того, чтобы это обеспечить. По направлению, которое вы указали — конечно, мы об этом думаем. И пенсионеры этого заслуживают, это точно», — заключил он.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть — в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.
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Личный счет , Владимир Путин , ЦМТ Москвы
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