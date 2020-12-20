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Россиянам рассказали, какие продукты подорожают 1 января 

Прайм и ещё 1 1 час назад
С Нового года в России изменятся цены на ряд продуктов питания и непродовольственных товаров.
В частности, вырастут цены на хлеб. Это связано с тем, что в разных субъектах РФ выросли цены на муку и зерно. Еще одна причина: неурожай.
Как пишет агентство "Спутник", в среднем по стране хлеб с 1 января может стать дороже на 3-10%.
Также из-за роста цен на зерно могут подорожать мясо птицы и яйца: в среднем на 8%.
Цены на сахар вырастут на 3-5% из-за неблагоприятных обстоятельств с урожаем, а также недобросовестных действий ряда крупных продавцов. Однако правительство страны смогло договориться с ритейлерами и поставщиками о заморозке цен на этот важный для россиян товар.
ФОМ: большинство россиян заметили ускорение роста цен за последний месяц
Рост некоторых цен связан с введением обязательной маркировки с 1 января 2021 года на ряд товаров. В частности, могут подорожать молоко и молочная продукция.
Сладости, конфеты и шоколад могут стать дороже на 3-4%.
Крупы и бобовые — на 12%.
Также могут подорожать отдельные овощи, фрукты и другие продукты питания. Это связано с курсом валют и неурожаем.

ЛЕКАРСТВА

С Нового года в стране изменятся цены на лекарственные препараты. Ожидается, что импортные лекарства станут дороже на 2-15%, это зависит от курса рубля к доллару.
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Комментарии 256
Личный счет , Видео , Фонд "Общественное мнение"
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