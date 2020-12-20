Россиянам рассказали, какие продукты подорожают 1 января 

С Нового года в России изменятся цены на ряд продуктов питания и непродовольственных товаров.

В частности, вырастут цены на хлеб. Это связано с тем, что в разных субъектах РФ выросли цены на муку и зерно. Еще одна причина: неурожай.

Как пишет агентство " Спутник ", в среднем по стране хлеб с 1 января может стать дороже на 3-10%.

Также из-за роста цен на зерно могут подорожать мясо птицы и яйца: в среднем на 8%.

Цены на сахар вырастут на 3-5% из-за неблагоприятных обстоятельств с урожаем, а также недобросовестных действий ряда крупных продавцов. Однако правительство страны смогло договориться с ритейлерами и поставщиками о заморозке цен на этот важный для россиян товар.

Рост некоторых цен связан с введением обязательной маркировки с 1 января 2021 года на ряд товаров. В частности, могут подорожать молоко и молочная продукция.

Сладости, конфеты и шоколад могут стать дороже на 3-4%.

Крупы и бобовые — на 12%.

Также могут подорожать отдельные овощи, фрукты и другие продукты питания. Это связано с курсом валют и неурожаем.

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