Мишустин выделил на новогодние выплаты более 70 млрд рублей

«Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 млрд рублей», — передает слова премьера РИА «Новости».