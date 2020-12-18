Мишустин выделил на новогодние выплаты более 70 млрд рублей

«Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 млрд рублей», — передает слова премьера РИА «Новости».
«Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году», — сказал Мишустин.
«Обращаю ваше внимание: тем, кому уже поступали дополнительные детские выплаты, никаких заявлений подавать не надо. Таким семьям они будут назначены в автоматическом режиме», — передает слова Мишустина ТАСС.