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Мишустин выделил на выплаты детям к Новому году более 70 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 18 1 час назад
Мишустин выделил на новогодние выплаты более 70 млрд рублей
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два документа, в соответствии с которыми на выплаты для семей с детьми в возрасте до восьми лет выделяется более 70 млрд рублей.

«Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 млрд рублей», — передает слова премьера РИА «Новости».

Выплата затронет порядка 15 млн детей.

«Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что семьи, которые ранее уже получали выплаты на детей, получат средства автоматически.

«Обращаю ваше внимание: тем, кому уже поступали дополнительные детские выплаты, никаких заявлений подавать не надо. Таким семьям они будут назначены в автоматическом режиме», — передает слова Мишустина ТАСС.

Ранее порядок получения «новогодней выплаты» разъяснили в ПФР.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Путин также затрагивал вопрос об уже действующих в России выплатах семьям с детьми.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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