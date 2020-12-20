Назван способ получить кредит при отказе во всех банках

Кредит при плохой истории можно получить, если обратиться в компанию, которая не обещает её исправить. Лучше взять новый кредит и погасить его — в этом случае кредитная история улучшится, советует финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский

Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены. Соответственно заемщик становится исправным плательщиком, — приводит совет эксперта агентство ПРАЙМ.

Лучше всего при этом обращаться в банк, где оформлена зарплатная карта или где человек уже брал кредиты и погасил их. Если своевременно выплачивать небольшой заём, кредитная история сразу улучшится.