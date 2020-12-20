Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.75
90.00
90.27
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.00
90.43
Индексы и котировки Brent
52.23
+0.06 Золото
1881.41
+0.11 РТС
1419.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.2246
+0.0119
04.12
1.2127
15.12
07.12
23.11

Финансист рассказал, как получить кредит, если отказали все банки 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Назван способ получить кредит при отказе во всех банках
Фото: ТАСС
Кредит при плохой истории можно получить, если обратиться в компанию, которая не обещает её исправить. Лучше взять новый кредит и погасить его — в этом случае кредитная история улучшится, советует финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.
Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены. Соответственно заемщик становится исправным плательщиком, — приводит совет эксперта агентство ПРАЙМ.
Лучше всего при этом обращаться в банк, где оформлена зарплатная карта или где человек уже брал кредиты и погасил их. Если своевременно выплачивать небольшой заём, кредитная история сразу улучшится.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что на исходе календарного года существуют дополнительные риски при займах у финансовых организаций. Сигал считает, что также не стоит обращаться в банк в ситуации, когда нет постоянной работы или источника дохода.
Видео дня. Экономисты рассказали, что будет с рублем после изменения ключевой ставки
News.ru: последние новости
Новые правила оплаты наличными вступят в силу после Нового года Новые правила оплаты наличными вступят в силу после Нового года Стало известно, кто получит повышенную пенсию с 1 января Стало известно, кто получит повышенную пенсию с 1 января Россияне могут лишиться перечисления субсидий по ЖКУ Россияне могут лишиться перечисления субсидий по ЖКУ
Комментарии 1
Личный счет , Павел Сигал , Иван Капустянский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение