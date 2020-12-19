Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в Новый год 

Эксперты рассказали, что уголовные элементы перешли в массированную кибер-атаку на людей, готовящихся к Новому году. Перед праздниками они активизировали свои схемы обмана, пишет «Газета.Ru»

При этом ситуация усугубляется продолжающейся пандемией коронавируса, рассказал эксперт Луис Корронс. По его словам, объемы онлайн-шопинга значительно выросла и киберпреступники придумывают все более изощренные мошеннические схемы.

Злоумышленники просчитывают слабые места людей в преддверии предстоящих праздников, говорит Глеб Карманов, консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».

«В чем ключевая особенность новогодних праздников? Встречи с любимыми, родственниками, друзьями, организация новогодних мероприятий и, конечно же, традиция дарить подарки. Из-за этого в преддверии Нового года растет невероятный спрос на различные товары и услуги, а крупные компании щедро дарят скидки по такому случаю», — говорит эксперт.

Аферисты активно используют поддельное праздничное предложение. Они могут предложить присоединиться к бонусной программе или получить выгодную скидку. В некоторых случаях письма с подобным содержанием могут приходить даже от лица проверенных компаний, если хакерам удастся взломать официальную электронную почту.

Кроме того, криминалитет использует фейковую информацию о доставке, пишут в заголовках номера чеков и другую информацию о заказе. Часто вредоносную ссылку "зашивают" в новогоднюю открытку, переход по которой грозит потерей личных данных.

Иногда жертве поступает «уникальное предложение» приобрести эксклюзивный товар. Каждый год появляется новый гаджет или продукт, который становится дефицитом. Например, в этом году такими продуктами были новые игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X. Уже известны случаи, когда их использовали в мошеннических схемах в качестве приманки.

Эксперты советуют никогда не спешить. Вымогатели любят пугать и грозить срочностью. Нельзя поддаваться синдрому упущенной выгоды. Необходимо проверить адрес электронной почты, с которого отправляется письмо, а не только имя отправителя. Есть смысл обратить внимание на правильность языка. Компании, в отличие от криминальных деятелей, редко отправляют письма с опечатками и ошибками.

Рекомендуется время от времени проверять свои банковские счета, чтобы не пропустить мошенническое списание.