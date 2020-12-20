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Эксперты назвали способ улучшить кредитную историю 

Майк Габриелян 46 минут назад
Эксперты назвали способ улучшить кредитную историю
Фото: РИА Новости
Эксперты рассказали, что делать, если все банки отказывают в кредите.
Специалисты советуют отслеживать отношения с банками во всех бюро кредитных историй (БКИ) во избежание ошибок. Если вы имеете плохую кредитную историю, нельзя обращаться к тем, кто обещает её исправить — это мошенники. Об этом сообщает «Прайм».

«Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в неё были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены». заявил финансовый советник, эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

Крупный банк сразу не одобрит неблагонадёжному заёмщику даже маленький кредит. Поэтому стоит одолжить денег у небольшой кредитно-финансовой организации. Они выдают мелкие суммы и отправляют данные в БКИ. Однако действовать с микрофинансовыми конторами следует очень аккуратно. Надо внимательно читать договор: у них, как правило, огромные проценты.
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Затем можно попробовать одобрить кредитную карту в крупном банке, потом запросить потребительский кредит. Главное условие для хорошей кредитной истории — вовремя возвращать деньги.
Аналитики рекомендуют рассчитывать финансы так, чтобы выплаты по кредитам не превысили 30% всего бюджета. Также необходим денежный резерв на случай потери работы или иного форс-мажора.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты назвали долю не читающих договор по кредиту россиян.
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Личный счет , Иван Капустянский
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