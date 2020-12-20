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Мошенники обманывают россиян с помощью «зеркального кредита» 

Майк Габриелян 1 час назад
Мошенники обманывают россиян с помощью «зеркального кредита»
Фото: РИА Новости
Мошенники заставили девушку купить им айфон за 94 тысячи рублей с помощью «зеркального кредита». О новой схеме обмана россиян сообщает РЕН ТВ.
В полицию обратилась 22-летняя жительница Подмосковья. Она рассказала, что аферисты позвонили ей по телефону и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что на её имя кто-то пытается оформить кредит на 100 тысяч рублей. Чтобы предотвратить это, ей предложили заполнить «зеркальную заявку». Чтобы «связать» ту же сумму со своими данными.
Несмотря на несуразицу предложения, мошенникам удалось убедить жертву. Девушка оформила заявку, после чего на ее телефон пришла смс о списании с карты 94 тысяч рублей. Как выяснилось, злоумышленники на ее деньги купили в интернет-магазине айфон последней модели.
Пока мошенники не найдены.
Эксперты в последнее время все чаще советуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Почти всегда незнакомцы звонят, чтобы выманить у россиян деньги легальным (банки, провайдеры, сфера услуг и т.д.) или криминальным путем.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в городах России задержаны члены преступной организации, похищавшей деньги с банковских счетов граждан.
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Личный счет , РЕН ТВ
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