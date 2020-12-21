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Система оформления пенсий может измениться в РФ 

News.ru 39 минут назад
https://finance.rambler.ru/money/45471400-sistema-oformleniya-pensiy-mozhet-izmenitsya-v-rf/
Система оформления пенсий может навсегда остаться дистанционной. Такой порядок был введён во врем пандемии, с инициативой оставить его выступает Минэкономразвития.
Удалённый формат работы ПФР пока предложено продлить на весь 2021 год. И если эксперимент докажет свою эффективность, сделать этот порядок бессрочным, пишут «Известия». Также предлагается дать доступ к некоторым сервисам россиянам, которые живут за границей. Им тоже могут стать доступнее назначение и выплата пенсий.
Сейчас часть пенсий оформляется по электронным заявлениям. Подать его можно через сайт ПФР в личном кабинете или через сайт госуслуг. Если человек не может подать такое заявление, сотрудники ПФР связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские пенсионеры с 1 января получат повышенную выплату, но не все, а только отдельные категории. Это пожилые люди, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети — школьники или студенты вузов очных отделений.
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Комментарии 6
Личный счет , Видео , Минэкономразвития , газета "Известия"
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