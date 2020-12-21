Россиянам разъяснили ограничения на снятие наличных

Ограничения на снятие наличных устанавливаются банками в рамках тарифного плана и могут быть увеличены по просьбе клиентов за отдельную плату. Об этом «Прайм» заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Эксперт подчеркнул, что лимит на снятие наличных — это «строго показатель взаимоотношений между банком и клиентом».

«Ограничения ставятся и на беспроцентное снятие в банкоматах других банков, и они также зависят от статуса клиента. Лимит может быть повышен по просьбе клиента за отдельную комиссию», — пояснил Алексей Кричевский.

Он также назвал абсолютно верным решение ЦБ об ограничении по снятию наличных в кассах магазинов.

«Есть вероятность, что в небольших городах и поселениях, на которые распространяется такая услуга, магазины могут превратиться в банкоматы с «каруселями» из людей, за небольшой процент снимающих деньги для какой-либо организации или физлица», — считает Кричевский.

При этом эксперт напомнил, что другие ограничения могут быть наложены только в случае запросов со стороны государства.

«Рамблер» писал, что за 10 месяцев 2020 года россияне обналичили рекордную сумму денег, к началу октября у граждан на руках находилось более 12 триллионов рублей.

При этом ЦБ России рекомендовал банкам установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов в удаленных и малонаселенных поселениях при совершении покупки. Ежедневный лимит для физлица составит 5 тысяч рублей, а ежемесячный — 30 тысяч рублей.