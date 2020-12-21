Банкротство для граждан в России может повлечь за собой негативные последствия, о которых люди часто не знают, поскольку их вводит в заблуждение реклама услуг процедуры освобождения от долгов, говорится в материалах Ассоциации банков России, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В России с 1 сентября 2020 года закон позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего, по заявлению через многофункциональные центры.

В Ассоциации озабочены повышенной активностью так называемых "раздолжнителей" или "банкротных посредников" — физических и юридических лиц, на профессиональной основе оказывающих юридические услуги по "освобождению" граждан от долгов. Они активно рекламируют такие услуги как офлайн, так и в интернете, включая крупнейшие новостные порталы, видеохостинги, социальные сети.

"Рекламные блоки формируют у потребителей искаженное представление о сути процедур освобождения от долгов, концентрируют их внимание лишь на положительных аспектах списания задолженности, и избегая упоминания о значительных финансовых затратах на сопровождение процедур банкротства и серьезных негативных последствиях банкротства граждан", — указывается в материалах АБР.

АБР указывает, что банкротство может за собой повлечь аресты и распродажу имущества, запрет на распоряжение денежными средствами, ограничения на выезд за границу, невозможность занимать определенные должности, сложности с получением кредита в будущем, возможный запрет на предпринимательскую деятельность. При фиктивном банкротстве может наступить уголовная ответственность, а сделки, совершенные в период банкротства, будут признаны недействительными.