Треть россиян потеряли часть доходов в 2020 году

Треть работающих жителей России заявили, что в 2020 году уровень их доходов существенно снизился, сообщает РБК. Части из них из-за этого даже пришлось уволиться.
Выводы сделаны на основе исследования, проведенного специалистами рекрутингового агентства Hays, которые опросили более 5 тысяч работников и работодателей. 32% респондентов заявили, что в текущем году их доходы снизились. Из них 15% стали зарабатывать на 20% меньше денег, чем в прошлом году, 8% потеряли доходы на уровне от 10 до 20%, 9% россиян лишились 5-10% средств. Почти 20% респондентов в результате были вынуждены уволиться по собственному желанию, 18% заявили, что живут на сокращенную зарплату.
При этом у большинства (38%) россиян уровень доходов никак не изменился по сравнению с прошлым годом. Еще 30% заявили, что стали зарабатывать больше: среди них абсолютное большинство — специалисты IT-индустрии, а также работники фармацевтической отрасли, представители консалтинговых фирм, сотрудники компаний, занятых в производстве и поставках медоборудования.
Часть работодателей (34%) заявили, что в 2020 году подняли зарплаты своим работникам. 24% решили снизить размер выплат сотрудникам, а 42% решили ничего не менять в зарплатной политике.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты лаборатории проблем уровня и качества жизни РАН заявили, что реальные денежные доходы россиян в 2020 году упадут на 5,9 процента к уровню 2019-го. В прошлом году средний россиянин мог позволить себе покупку набора товаров и услуг, составляющих 3,24 прожиточных минимума. В 2020-м этот показатель упадет до 3,07 прожиточного минимума.