Треть россиян потеряли часть доходов в 2020 году

Треть работающих жителей России заявили, что в 2020 году уровень их доходов существенно снизился, сообщает РБК. Части из них из-за этого даже пришлось уволиться.

Выводы сделаны на основе исследования, проведенного специалистами рекрутингового агентства Hays, которые опросили более 5 тысяч работников и работодателей. 32% респондентов заявили, что в текущем году их доходы снизились. Из них 15% стали зарабатывать на 20% меньше денег, чем в прошлом году, 8% потеряли доходы на уровне от 10 до 20%, 9% россиян лишились 5-10% средств. Почти 20% респондентов в результате были вынуждены уволиться по собственному желанию, 18% заявили, что живут на сокращенную зарплату.

При этом у большинства (38%) россиян уровень доходов никак не изменился по сравнению с прошлым годом. Еще 30% заявили, что стали зарабатывать больше: среди них абсолютное большинство — специалисты IT-индустрии, а также работники фармацевтической отрасли, представители консалтинговых фирм, сотрудники компаний, занятых в производстве и поставках медоборудования.

Часть работодателей (34%) заявили, что в 2020 году подняли зарплаты своим работникам. 24% решили снизить размер выплат сотрудникам, а 42% решили ничего не менять в зарплатной политике.