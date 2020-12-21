В России изменят систему выплаты пенсий на 2021 год 

Дистанционную систему оформления пенсий, введенную в России из-за пандемии, могут сохранить навсегда. Как пишут «Известия», пока ее планируют утвердить на весь 2021 год.

Как сообщал «Рамблер», ранее Пенсионный фонд России (ПФР) разрешил назначать пенсии и пособия дистанционно до конца 2020 года.

Сообщалось, что до 1 января 2021 года россияне смогут обращаться за предоставлением выплат по телефону или интернету. Лично составлять и подписывать заявления им не придется.

ПФР будет назначать выплаты с помощью документов, которые уже есть в фонде, или запрашивать их в других ведомствах. В ПФР предупреждают, что сотрудники фонда никогда не запрашивают по телефону персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты, ее ПИН-код или логин и пароль для доступа к личному кабинету.

По данным ПФР, количество дистанционных обращений за выплатами уже превысило 70 процентов от общего числа.

Удаленно назначаются выплаты страховой и накопительной пенсий, а также пенсии по государственному обеспечению, пособия по уходу за нетрудоспособными гражданами и детьми с инвалидностью, дистанционно подаются заявления на использование материнского капитала.

В новом постановлении Минэкономразвития систему предложили оставить и в 2021 году. В министерстве подчеркнули, что из-за коронавируса упрощенный порядок оформления выплат особенно востребован среди россиян.

В ведомстве отметили, что удаленно оформлять пенсию смогут и граждане страны, уехавшие жить за рубеж.