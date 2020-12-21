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В России изменят систему выплаты пенсий на 2021 год 

Мария Иванова 3 часа назад
В России изменят систему выплаты пенсий на 2021 год
Фото: Рамблер
Дистанционную систему оформления пенсий, введенную в России из-за пандемии, могут сохранить навсегда. Как пишут «Известия», пока ее планируют утвердить на весь 2021 год.
Как сообщал «Рамблер», ранее Пенсионный фонд России (ПФР) разрешил назначать пенсии и пособия дистанционно до конца 2020 года.
Сообщалось, что до 1 января 2021 года россияне смогут обращаться за предоставлением выплат по телефону или интернету. Лично составлять и подписывать заявления им не придется.
ПФР будет назначать выплаты с помощью документов, которые уже есть в фонде, или запрашивать их в других ведомствах. В ПФР предупреждают, что сотрудники фонда никогда не запрашивают по телефону персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты, ее ПИН-код или логин и пароль для доступа к личному кабинету.
По данным ПФР, количество дистанционных обращений за выплатами уже превысило 70 процентов от общего числа.
Удаленно назначаются выплаты страховой и накопительной пенсий, а также пенсии по государственному обеспечению, пособия по уходу за нетрудоспособными гражданами и детьми с инвалидностью, дистанционно подаются заявления на использование материнского капитала.
В новом постановлении Минэкономразвития систему предложили оставить и в 2021 году. В министерстве подчеркнули, что из-за коронавируса упрощенный порядок оформления выплат особенно востребован среди россиян.
В ведомстве отметили, что удаленно оформлять пенсию смогут и граждане страны, уехавшие жить за рубеж.
Глава Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что не все пожилые россияне готовы к онлайн-оформлению услуг, а некоторые из них, люди из маленьких и отдаленных поселков, могут даже не знать о новой системе. Он посоветовал сохранить старый, очный порядок оформления выплат на ближайшие несколько лет.
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Личный счет , Георгий Остапкович , Пенсионный фонд РФ , ВШЭ , Минэкономразвития , газета "Известия"
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