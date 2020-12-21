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Мишустин поручил к 11 января отчитаться о выплатах на детей до 8 лет 

Российская Газета и ещё 6 2 часа назад
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду и Пенсионному фонду к 11 января отчитаться в правительство об осуществлении президентских выплат в пять тысяч рублей семьям с детьми до 8 лет. На прошлой неделе глава кабмина подписал распоряжение о выделении на эти цели более 73,5 миллиардов рублей.
Также председатель правительства распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Отчет Минэкономразвития, Минцифры и Минтруд должны представить до 25 декабря.
Поручения даны по итогам прошедшей 17 декабря большой пресс-конференции президента.
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Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Минтруд , Минэкономразвития
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