Крымский отель Ротару купит бизнесмен из Москвы 

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Московский бизнесмен решил купить ялтинский отел певицы Софии Ротару . Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский» со ссылкой на «VIP-риэлторов».

Как писал «Рамблер», ранее «Собеседник» сообщил , что Ротару более десяти лет владеет ялтинским отелем Villa Sofia, но в последний раз она была там еще до присоединения Крыма к России.

Корреспонденты издания рассказали, что на воротах отеля висит большой замок, без предварительного бронирования номера попасть внутрь нельзя, но гостиница пустует из-за высоких цен.

Отель расположен в историческом здании. Самый дешевый номер там стоил 16 тысяч рублей, самый дорогой — 82 тысячи.

По информации НТВ, в декабре 2020-го отель выставили на продажу за 25 миллионов евро со всей мебелью и оборудованием.

По данным «Крымского», купить «красивый домик у моря» бизнесмена из Москвы попросили жена и дочь. Бывать там семья планирует только летом.

Риэлторы утверждают, что предприниматель хочет закрыть небольшой участок территории перед отелем, чтобы «не мешать жителям и гостям Ялты и чтобы они не мешали отдыхать его семье», но это вряд ли возможно.