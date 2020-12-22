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Россияне в 2020 году удвоили траты в интернет-магазинах 

Газета.Ru 1 час назад
Россияне удвоили траты в интернет-магазинах
Фото: газета.ру
Россияне в 2020 году в условиях пандемии коронавируса удвоили траты в интернет-магазинах по сравнению с 2019 годом, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "ЮKassa", изучившего платежи пользователей через сервис за январь — ноябрь 2019 и 2020 годов.
Также установлено, что жители России стали в 2,8 раза чаще покупать фильмы, музыку и другой цифровой контент и почти в 1,5 раза чаще платить за онлайн-обучение. Кроме того, в 3,4 раза в 2020 году относительно прошлого увеличились расходы пользователей на готовую еду и продукты с доставкой.
При этом обороты у онлайн-площадок, которые продают билеты на поезда и самолеты, упали на 58%. Снизился этот показатель и у сервисов с билетами на концерты, в кино, театры и музеи — на 40%.
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