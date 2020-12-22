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Роуминг между Россией и Белоруссией не отменят до конца 2020 года 

ИА Regnum 1 час назад
Роуминг между РФ и Белоруссией не отменят до конца 2020 года
Фото: ТАСС
Мобильный роуминг между РФ и Белоруссией не удастся отменить до конца 2020 года в силу технических и финансовых проблем. Об этом РИА Новости заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

«Не думаю, что до конца года этот вопрос (отмена роуминга) будет окончательно решен. По мере его решения возникают новые технические и финансовые проблемы», — сказал Рапота.

При этом он отметил наличие продвижений в этом вопросе в виде пониженных тарифов.
Рапота призвал в данном вопросе «набраться терпения именно для того, чтобы не обрушить систему связи», а также напомнил, что необходимо учитывать как интересы рядовых граждан, так и поставщиков мобильной связи.
Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что роуминг между РФ и Белоруссией рано или поздно будет отменён, однако не стал называть точные сроки такой отмены.
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