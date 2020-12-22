Депутаты предложили новую пенсионную реформу

С 2014 года, как сообщал «Рамблер», накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В первой половине декабря президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до конца 2023 года.

«Накопительная часть пенсии должна быть не обязательной, а добровольной, как в развитых странах», — заявил сегодня Нилов.

Он высказал мнение, что накопительная часть пенсии не увеличивает размер выплат, а тенденция к ее отмене в России существует давно. Парламентарий рассказал, что правительство и Центральный банк ищут альтернативный вариант формирования накопительной пенсии на добровольной основе.

В свою очередь, Калашников назвал накопительную часть пенсии бессмысленной и неэффективной для столь бедной страны, как Россия. Он призвал ее отменить, а персонифицированные взносы отдать в солидарную часть.