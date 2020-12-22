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В России предложили новую пенсионную реформу 

Артём Кульша 1 час назад
Депутаты предложили новую пенсионную реформу
Фото: РИА Новости
Накопительную часть пенсии следует отменить. Об этом депутаты Государственной думы Ярослав Нилов и Сергей Калашников заявили «Ура.ру».
С 2014 года, как сообщал «Рамблер», накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В первой половине декабря президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до конца 2023 года.

«Накопительная часть пенсии должна быть не обязательной, а добровольной, как в развитых странах», — заявил сегодня Нилов.

Он высказал мнение, что накопительная часть пенсии не увеличивает размер выплат, а тенденция к ее отмене в России существует давно. Парламентарий рассказал, что правительство и Центральный банк ищут альтернативный вариант формирования накопительной пенсии на добровольной основе.
В свою очередь, Калашников назвал накопительную часть пенсии бессмысленной и неэффективной для столь бедной страны, как Россия. Он призвал ее отменить, а персонифицированные взносы отдать в солидарную часть.
В первой половине декабря экономист Руслан Гринберг назвал единственным способом увеличить пенсию в условиях заморозки накопительной части пенсии делать сбережения и инвестировать эти средства. Он посоветовал людям с низкими доходами делать долгосрочные накопления в валюте.
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Личный счет , Руслан Гринберг , Сергей Калашников , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Госдума , Центральный банк России
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