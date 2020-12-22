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Отсрочки по долгам пенсионеров и бизнеса будут продлены 

Прайм 59 минут назад
Отсрочки по долгам пенсионеров и бизнеса продлены до 1 мая 2021 года
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Летом Госдума приняла аналогичный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. Теперь авторы предложили продлить действие этого закона. Авторами инициативы стали сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн. Законом предусматривается продление действия федерального закона №215-ФЗ в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (ранее — до 1 октября 2020 года).
Кроме того, до 1 июля 2021 года (ранее — по 31 декабря 2020 года) предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника по его месту жительства, наложением на него ареста изъятия и передачи.
Согласно закону, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, получат отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.
Также рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.
Кроме того, на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам — выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.
Также приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов).
Ранее авторы предложили для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.
Глава профильного комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее отмечал, что принятие законопроекта поможет защитить наиболее уязвимые категории граждан и предприятий, минимизировать для них долговую нагрузку, а также обеспечить безопасность граждан в период карантинных мероприятий.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Андрей Турчак , Василий Пискарев , Сергей Неверов , Александр Хинштейн , Владимир Путин , Госдума
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