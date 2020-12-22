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Эксперты рассказали, кто из работающих пенсионеров сможет рассчитывать на индексацию 

Лера Букина 1 час назад
Эксперты: индексации заслуживают работающие пенсионеры с низкой зарплатой
Фото: РИА Новости
Согласно данным нового исследования, которое было проведено финансовой онлайн-платформой Webbankir, большинство россиян мечтают о пенсии в размере от 45 тысяч рублей в месяц и выше, пишет «Московский комсомолец».
Отмечается, что лишь определенная прослойка граждан в России может получать пенсию в размере 60 тысяч рублей и более. Это экс-депутаты, экс-министры, судьи. Граждане, которые не попадают в эту категорию, вынуждены откладывать деньги на старость или же рассчитывать на индексацию.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец придерживается мнения, что индексация должна полагаться прежде всего тем работающим пенсионерам, у которых низкая пенсия и зарплата. К ним, в частности, относятся граждане в преклонном возрасте (70 лет и выше), которые лишены возможности рассчитывать на повышение зарплаты, говорит он. Речь, по его словам, идет, например, о вахтерах, сторожах, курьерах. Он назвал еще одну особую категорию граждан. В нее вошли врачи, медсестры, учителя и все, кто выполняет социально значимые функции в стране. Он уточнил, что данным лицам необходимо поднимать заработную плату, а не пенсию.
Профсоюзный деятель, экс-замминистра труда Павел Кудюкин считает, что на индексацию смогут рассчитывать малоимущие граждане, которые вынуждены подрабатывать даже на пенсии, чтобы жить относительно благополучно. Это, по его словам, касается консьержек, сторожей или бабушек, которые за низкую заработную плату убирают в подъездах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство РФ рассматривает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако условием для этого является бюджетная обеспеченность, заявил глава государства Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Зубец , Павел Кудюкин , Владимир Путин , Финансовый университет , Правительство РФ , Московский комсомолец
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