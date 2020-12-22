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В ЦБ предсказали отмену системы накопительных пенсий 

Газета.Ru и ещё 10 3 часа назад
В ЦБ предсказали отмену системы накопительных пенсий
Фото: РИА Новости
Институт накопительных пенсий в России будет демонтирован в ближайшие три года. Такое мнение высказал первый зампред Банка России Сергей Швецов, передает РИА "Новости".

"Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве", — заявил Швецов.

Он пояснил, что под институтом подразумевает перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. Швецов добавил, что средства россиян никуда не денутся, но новых денег по этому "каналу" не будет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии на три года. С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне могли сами выбрать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть. Принятие закона о продлении заморозки уменьшит трансферт из бюджета в ПФР в 2023 году на 669,3 млрд руб.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Швецов , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Центральный банк России , РИА Новости
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