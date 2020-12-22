В ЦБ предсказали отмену системы накопительных пенсий 

Институт накопительных пенсий в России будет демонтирован в ближайшие три года. Такое мнение высказал первый зампред Банка России Сергей Швецов , передает РИА "Новости".

"Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве", — заявил Швецов.

Он пояснил, что под институтом подразумевает перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. Швецов добавил, что средства россиян никуда не денутся, но новых денег по этому "каналу" не будет.