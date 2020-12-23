Сбер рассказал о «миграции» денег россиян на вклады до востребования

Кирилл Царев. Россияне на фоне высокой волатильности на финансовых рынках предпочитают выводить свои средства со вкладов в гибкие инструменты сбережения, например, накопительные счета, однако когда ситуация стабилизируется, то "миграция" средств развернется, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка

По данным ЦБ, россияне в 2020 году активно забирали валюту со вкладов — за десять месяцев уже почти 13 миллиардов долларов. В то же время граждане перекладывают свои средства на текущие счета — по итогам октября они достигли 24,4 миллиарда долларов. При этом на традиционных вкладах у россиян хранится 58,9 миллиарда долларов.

"С валютой есть несколько нюансов. Мы отмечали такую тенденцию весной, сегодня накопительным итогом с начала года видим совсем незначительное сокращение. При этом в ноябре видим приток. Во многом это связано с тем, что когда на рынке наблюдаются серьезные изменения, то в этот момент появляются разные идеи у клиентов, как распорядиться своими деньгами", — объясняет Царев.

Сбербанк ждет, что в рамках года сумма валютных накоплений останется примерно той же, "может быть, чуть-чуть будет меньше", прогнозирует топ-менеджер.