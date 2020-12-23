Сбер рассказал о «миграции» денег россиян на вклады до востребования

"С валютой есть несколько нюансов. Мы отмечали такую тенденцию весной, сегодня накопительным итогом с начала года видим совсем незначительное сокращение. При этом в ноябре видим приток. Во многом это связано с тем, что когда на рынке наблюдаются серьезные изменения, то в этот момент появляются разные идеи у клиентов, как распорядиться своими деньгами", — объясняет Царев.
"Эти изменения мы воспринимаем как процесс осмысления клиентами, в каких финансовых инструментах правильно сейчас хранить деньги. Это касается в том числе и валюты. В целом мы видим, что у клиентов идет определённое изменение в сберегательном поведении — деньги "мигрируют" в сторону вкладов до востребования. У нас и в целом ряде банков растут накопительные счета. Мы видим эту тенденцию, и она не является критической или значительной. Она просто есть. Когда все стабилизируется, то начнется миграция в другую сторону", — заключил зампред правления Сбербанка.