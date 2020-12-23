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Сбербанк рассказал, когда россияне начнут возвращать валюту на вклады 

Прайм 1 час назад
Сбер рассказал о «миграции» денег россиян на вклады до востребования
Фото: РИА Новости
Россияне на фоне высокой волатильности на финансовых рынках предпочитают выводить свои средства со вкладов в гибкие инструменты сбережения, например, накопительные счета, однако когда ситуация стабилизируется, то "миграция" средств развернется, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
По данным ЦБ, россияне в 2020 году активно забирали валюту со вкладов — за десять месяцев уже почти 13 миллиардов долларов. В то же время граждане перекладывают свои средства на текущие счета — по итогам октября они достигли 24,4 миллиарда долларов. При этом на традиционных вкладах у россиян хранится 58,9 миллиарда долларов.

"С валютой есть несколько нюансов. Мы отмечали такую тенденцию весной, сегодня накопительным итогом с начала года видим совсем незначительное сокращение. При этом в ноябре видим приток. Во многом это связано с тем, что когда на рынке наблюдаются серьезные изменения, то в этот момент появляются разные идеи у клиентов, как распорядиться своими деньгами", — объясняет Царев.

Сбербанк ждет, что в рамках года сумма валютных накоплений останется примерно той же, "может быть, чуть-чуть будет меньше", прогнозирует топ-менеджер.

"Эти изменения мы воспринимаем как процесс осмысления клиентами, в каких финансовых инструментах правильно сейчас хранить деньги. Это касается в том числе и валюты. В целом мы видим, что у клиентов идет определённое изменение в сберегательном поведении — деньги "мигрируют" в сторону вкладов до востребования. У нас и в целом ряде банков растут накопительные счета. Мы видим эту тенденцию, и она не является критической или значительной. Она просто есть. Когда все стабилизируется, то начнется миграция в другую сторону", — заключил зампред правления Сбербанка.

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Комментарии
Личный счет , Компании , Кирилл Царев , Сбербанк России , РИА Новости
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