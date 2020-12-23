Большинство россиян останутся без премий на Новый год 

Большинство россиян (56 процентов), принявших участие в опросе HeadHunter, рассказали, что не получат годовых премий в 2020-м. Об этом сообщает РИА Новости.

Половина опрошенных заявили, что годовые премии они не получают вообще никогда. Около девяти процентов респондентов в 2020 году получат премию в полном объеме, еще шести процентам выплатят ее часть.

По словам шести процентов опрошенных, они не получают премию в этом году, хотя в предыдущие годы их премировали. Еще 30 процентов респондентов пока не знают, премирует ли их работодатель.

Больше всего сотрудников с премиями — в сфере добычи сырья (27 процентов) и госсекторе (18 процентов), меньше всего — в сферах искусства, массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж (по четыре процента).

Больше всего людей, получающих премии в полном объеме, — в Иркутской (17 процентов), Ленинградской (16), Томской (13) и Ярославской (13) областях. Меньше всего — в Свердловской и Омской областях (по четыре процента).

Как писал «Рамблер», ранее глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова заявила, что работники из пострадавших от пандемии отраслей в 2020 году останутся без тринадцатой зарплаты.

Тринадцатая зарплата обычно представляет собой поощрение в размере среднемесячной выплаты, благодаря которому сотрудник получает на одну зарплату в год больше. По мнению Игнатовой, тринадцатые зарплаты выплатят в госсекторе, IT-сфере и строительстве, без поощрений останутся работники сферы туризма, ресторанного бизнеса и общепита.