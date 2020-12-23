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Большинство россиян останутся без премий на Новый год 

Елена Прошина 2 часа назад
Большинство россиян останутся без премий на Новый год
Фото: ТАСС
Большинство россиян (56 процентов), принявших участие в опросе HeadHunter, рассказали, что не получат годовых премий в 2020-м. Об этом сообщает РИА Новости.
Половина опрошенных заявили, что годовые премии они не получают вообще никогда. Около девяти процентов респондентов в 2020 году получат премию в полном объеме, еще шести процентам выплатят ее часть.
По словам шести процентов опрошенных, они не получают премию в этом году, хотя в предыдущие годы их премировали. Еще 30 процентов респондентов пока не знают, премирует ли их работодатель.
Больше всего сотрудников с премиями — в сфере добычи сырья (27 процентов) и госсекторе (18 процентов), меньше всего — в сферах искусства, массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж (по четыре процента).
Больше всего людей, получающих премии в полном объеме, — в Иркутской (17 процентов), Ленинградской (16), Томской (13) и Ярославской (13) областях. Меньше всего — в Свердловской и Омской областях (по четыре процента).
Как писал «Рамблер», ранее глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова заявила, что работники из пострадавших от пандемии отраслей в 2020 году останутся без тринадцатой зарплаты.
Тринадцатая зарплата обычно представляет собой поощрение в размере среднемесячной выплаты, благодаря которому сотрудник получает на одну зарплату в год больше. По мнению Игнатовой, тринадцатые зарплаты выплатят в госсекторе, IT-сфере и строительстве, без поощрений останутся работники сферы туризма, ресторанного бизнеса и общепита.
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Комментарии
Личный счет , Мария Игнатова
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