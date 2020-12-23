Из-за оттока мигрантов в России оказались под угрозой срыва сроки ввода жилья

Из-за вызванного пандемией оттока мигрантов сроки ввода жилья на Урале и Дальнем Востоке оказались под угрозой срыва. Как пишут «Известия» со ссылкой на МВД , в 2020 году количество мигрантов заметнее всего сократилось в сфере услуг (33,5 процента), ЖКХ (25,8) и строительстве (22,2).

В строительстве иностранцы чаще всего требуются для отделочных работ, возведения монолитных конструкций и благоустройства. В некоторых регионах России нехватка таких работников достигает 50 процентов.

Глава Национального объединения строителей РФ (Нострой) Антон Глушков рассказал, что сроки сдачи некоторых объектов на Дальнем Востоке, в Приволжском и Уральском федеральных округах могут сорваться из-за нехватки рабочей силы.

«Если смотреть объем ввода жилья по сравнению с концом прошлого года, то он всего на два процента ниже. Но это объекты, которые начали строить в 2018–2019 годах. Было время их закончить», — отметил он.

По данным Глушкова, объем жилья на стадии раннего строительства сократился на 30 процентов.

Из-за дефицита рабочих Минстрой предложил упростить въезд мигрантов во время пандемии — при условии, что компании обеспечат их жильем, поставят на миграционный учет, оформят трудовые отношения и будут тестировать на коронавирус. По данным SuperJob, только 36 процентов компаний согласны на такие условия.

Как писал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что этой зимой столицу ожидает нехватка трудовых мигрантов из-за закрытия границ.

Мэр отмечал, что каждую зиму власти Москвы нанимают дополнительные отряды для ручной уборки и речь идет о тысячах человек.

Городские власти попытаются заместить мигрантов из других стран жителями российских регионов и будут приглашать на работу москвичей, но желающих «не особо много».