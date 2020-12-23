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Россиянам дали советы по поиску работы в кризис 

Мария Иванова 55 минут назад
Россиянам дали советы по поиску работы в кризис
Фото: ТАСС
Опрошенные News.ru эксперты посоветовали россиянам, которые ищут работу, разместить резюме уже в декабре и обратить внимание на вакансии в сфере образования, здравоохранения, курьерской службы и IT-технологий.
Проректор Финансового университета Александр Сафонов считает, что компании будут открывать вакансии на новых производствах, связанных с импортозамещением, цифровизацией и интернет-торговлей. В то же время работодатели начнут экономить на зарплатах, сокращая рабочие места в Москве и предлагая удаленку соискателям из регионов.
Некоторым компаниям в новом году придется уволить часть сотрудников, сокращения затронут сферы общепита, досуга, туризма и гражданской авиации.
В других отраслях, напротив, будет легко найти работу. Это касается школьного и дошкольного образования, здравоохранения, курьерской службы, IT-технологий и строительства. Из-за оттока мигрантов новые сотрудники потребуются логистическим центрам и предприятиям ЖХК.
Глава рекрутингового портала Алексей Захаров посоветовал разместить резюме уже в декабре, так как конкуренция на рынке труда перед Новым годом очень низкая.

«Люди начинают готовиться к Новому году и искать перестают. По разным причинам: не верят, что могут её найти, новогодние хлопоты, «а ладно, чего — осталось две недели, уже после Нового года займусь», — объяснил он.

Захаров подчеркнул, что работодатели свою активность не прекращают, особенно крупные компании.
Как писал «Рамблер», в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рынка труда» сказано, что в ближайшие годы крупнейшие работодатели России заметно сократят количество сотрудников бухгалтерии, секретарей, администраторов и наборщиков данных.
Среди наименее востребованных специалистов также окажутся торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари. Кроме того, сокращения грозят механикам, ремонтникам, заводским рабочим и коммивояжерам.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
Комментарии
Личный счет , Алексей Захаров , Александр Сафонов , Финансовый университет
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