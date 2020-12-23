Чистый спрос россиян на наличную валюту вырос на 46%

В октябре 2020 года чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос на 46 процентов к сентябрю, составив 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщается в обзоре Центробанка.

По подсчетам ЦБ , чистый спрос россиян на наличные доллары вырос на 64 процента, на евро — на 19 процентов.

В октябре объем покупки наличных в России вырос на четыре процента к сентябрю (1,8 миллиарда долларов). Долларов было куплено на четыре процента больше, евро — на три процента.

Кроме того, в октябре россияне сняли с валютных счетов в банках 2,1 миллиарда долларов. Это на десять процентов больше, чем месяцем ранее.

За октябрь жители страны продали кредитным организациям иностранную валюту на сумму в 0,9 миллиарда долларов, это на 11 процентов меньше, чем за месяц до этого. Продажи долларов упали на 12 процентов, евро — на десять процентов.

Как писал «Рамблер», ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) предупредили, что в 2020-2025 годах россияне могут забрать из банков 3,4 триллиона рублей из-за рекордно низкой ставки ЦБ (4,25 процента) и введения налога на доход с крупных вкладов.