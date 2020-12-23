Путин поддержал идею повысить МРОТ 

"Что касается МРОТ, то, действительно, минимальная величина, что уж там говорить. Но мы только смогли вот совсем недавно МРОТ приравнять к ПМ (прожиточному минимуму — ред.), это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. Мы это сделали, не так просто было, но все равно, мы сделали, и более того — зафиксировали это в основном законе страны. Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи", — ответил Путин.