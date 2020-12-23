Сахар и подсолнечное масло резко подешевели

Цены на сахар-песок упали в среднем по России на 3,2%. В некоторых регионах снижение достигло 8,8%. Однако в семи регионах страны цены выросли на 0,4%-3,1%. Масло подсолнечное подешевело в среднем по стране на 1,0%. В отдельных регионах оно упало в цене более чем на 7,5%. Но в 27 регионах цены на масло подсолнечное все же выросли на 0,1-2,9%, а в шести регионах — на 3,0-9,7%.

Напомним, именно эти продукты за 11 месяцев этого года подорожали сильнее всего (сахар — на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%). Это возмутило президента России Владимира Путина . Он поручил правительству разобраться и принять меры. После этого в течение нескольких дней правительство разработало и утвердило целый комплекс мер по стабилизации цен на эти товары. В том числе были подписаны соглашения с поставщиками и торговыми сетями о фиксации цен на подсолнечное масло и сахар: литр масла в розничных магазинах не должен стоить дороже 110 рублей, а килограмм сахара-песка — не дороже 46 рублей. Соглашение будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Вместе с тем, по данным Росстата , на прошлой неделе большинство других продуктов продолжили дорожать. Больше всего "отличились" куриные яйца — за семь дней они выросли в цене на 3,2%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%. Огурцы подорожали сразу на 10,0%, помидоры — на 6,4%.

Также выросли цены на рыбу мороженую — на 0,8%, мясо кур — на 0,7%, маргарин — на 0,6%, колбасу полукопченую — на 0,5%, сосиски, сардельки, консервы мясные, в том числе для детского питания, печенье — на 0,4%, говядину, творог жирный, сыры сычужные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, чай черный, хлеб ржаной, вермишель и макаронные изделия — на 0,3%, колбасу вареную, масло сливочное, молоко стерилизованное, смеси сухие молочные для детского питания, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов.

Цены на сметану и крупу гречневую остались прежними. А снизились цены на пшено — на 0,3%, а также на баранину и свинину — на 0,2%.

С начала года топ-5 наиболее подорожавших продуктов выглядит так: сахар-песок (плюс 67,5%), крупа гречневая-ядрица (40,9%), картофель (31,2%), морковь (27,7%), подсолнечное масло (26,8%).