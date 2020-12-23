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Новогодний «подарок»: на Украине угрожают прекратить доставку пенсий 

ИА Regnum 2 часа назад
Почта на Украине угрожает прекратить доставку пенсий
Фото: Reuters
Украинская госкомпания «Укрпочта» заявила о возможности прекращения доставки пенсий гражданам с 1 января 2021 года.
Об этом вечером 23 декабря сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
Чиновник заявил, что правительство должно в ближайшие дни решить вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров. Если вопрос не будет решён положительно, «Укрпочта» будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января.
Смилянский подчеркнул, что компания, которую он возглавляет — «не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии». Он иронически выражает надежду, что правительство примет «правильное решение».

«Тогда все пенсионеры своевременно получат свои пенсии, а почтальоны, рискующие своей жизнью и приходящие в дома к людям, справедливую оплату», — резюмировал гендиректор.

Ориентировочно «пенсионный» вопрос должен быть рассмотрен правительством 24 декабря.
ИА REGNUM напоминает, что в октябре правительство Украины согласовало привлечение займа в размере 63 млн евро от ЕБРР для реализации «модернизационных» проектов «Укрпочты».
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Комментарии 1
Личный счет , Компании , Правительство Украины , Европейский банк реконструкции и развития , ИА REGNUM
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