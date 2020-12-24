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Подсчитан ущерб россиян от телефонных и онлайн-мошенников за год 

Прайм 52 минуты назад
Телефонные мошенники заработали на россиянах 150 млрд рублей
Фото: РИА Новости
В уходящем году телефонные и онлайн-мошенники заработают на россиянах около 150 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
По данным компании, мошенники получили 66 миллиардов рублей, выдавая себя по телефону за представителей финансовых организаций и снимая деньги через банкоматы, 46,5 миллиардов было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 миллиардов принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.
Самыми дорогостоящими оказались разговоры с фиктивными медработниками. В среднем заработок на этой форме составил более 50 тысяч рублей с человека. Псевдобанковские сотрудники получали около 27 тысяч рублей за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тысяч через банкоматы.
По словам ведущего эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, большое количество инцидентов в русскоязычном сегменте интернета было связано со скамом, то есть с онлайн-мошенничеством, при котором злоумышленники обещают пользователю деньги, для получения которых ему нужно уплатить комиссию
По данным компании, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. При этом мошенники усовершенствовали тактику и делегировали первичный обзвон роботам, чтобы удешевить стоимость атаки.
В IT-компании "Крок" отмечают, что мошенники в 2020 году уже увеличили свою активность не просто на десятки процентов, а в несколько раз. Перед Новым годом, как перед любым большим праздником, активность телефонного фрода вырастет еще больше, ожидают эксперты.
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