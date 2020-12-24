В России икра подорожала на 34%

Из-за ковидных ограничений россияне отметят Новый год в основном дома, поедая традиционные для этого праздника салаты и закуски. На этом фоне происходит рост спроса на икру. В «Ашане» он вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Онлайн-гипермаркет «Перекресток впрок» и Ozon сообщили ТАСС , что деликатес стали покупать на 60% чаще, «Утконос Онлайн» заявил о росте спроса на 40%.

При этом, по данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформы ОФД», стоимость икры в первой половине декабря уже выросла на четверть относительно конца прошлого года. Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова говорит о росте цен в настоящий момент уже на 34% процента — как опта, так и розницы. И по ее словам, к концу января можно ждать вторую волну повышения: к Масленице ценник вырастет еще примерно на 15%. Виновата плохая путина, отмечает Полина Кирова.

Полина Кирова, руководитель аналитического агентства «Рыбсеть»

«На настоящий момент качественная игра на прилавке стоит от 5 000 рублей за килограмм в столичном регионе. Можно найти чуть дешевле в специализированных магазинах и существенно дороже, если это супермаркеты более высокого ценового сегмента. Кижуч, нерка — эти сорта гораздо сложнее в этом году найти. Конечно, горбуша, которая вылавливается и производится больше всего, есть. Ее икру найти можно более или менее качественную. Мы предполагаем, что в следующем году после новогодних праздников будет наблюдаться уже реальный дефицит качественного продукта».

Факт дефицита икры Business FM подтвердил и председатель совета директоров группы компаний «Демиург», директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос . Но по его мнению, причина подорожания не путина, а желание производителей покрыть издержки и убытки коронавирусного года плюс ажиотаж. К весне красная икра, которая сейчас продается по шесть — семь тысяч за килограмм, по прогнозу Александра Ходоса, подешевеет.

Александр Ходос, председатель совета директоров группы компаний «Демиург», директор «Рыборазводного предприятия № 1»

«Нельзя сказать, что в этом году не было рыбы совсем. Рыба была, и достаточно много. Я думаю, что производители попытаются сейчас в течение декабря — января месяца, пока у нас будут каникулы, праздники, получить ту маржу, ту прибыль, которую они хотели бы получить. А вот дальше цена на икру должна будет пойти вниз. Икра — это продукт, который необходимо продать в течение одного года, потом она теряет свои товарные свойства. Я прогнозирую, что по весне икру, по крайней мере оптом, можно будет купить весьма недорого. А ту икру, которую производители сейчас расфасовали и которую из-за высокой цены они сейчас не смогут продать, я думаю, что мы по весне в магазинах увидим совсем по бросовым ценам, поскольку у нее уже будет заканчиваться срок годности — он там в среднем бывает около шести месяцев».

Рост затрат предприятий по добыче и заготовке красной икры в этом году составляет около 10% — 12%. На эту дельту у рыбаков и подорожала икра, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. А что касается роста в 34% — это вопрос к торговым сетям, говорит он.

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

«На Камчатке, на Сахалине промышленные предприятия тратили серьезные деньги на то, чтобы привезти сезонных рабочих, поместить их на двухнедельный карантин, предоставить медицинское обслуживание, проживание и питание. Здесь конечно определенное подорожание есть. Наши многолетние отношения с сетями, в том числе и с федеральными сетями, показывают, что когда рыба доходит до конечного потребителя, рыба или морепродукты, иногда они в цене возрастают на сто процентов».

«ВкусВилл», Х-5 Retail Group и «Азбука Вкуса» на момент публикации материала комментарии не предоставили. Примечательно, что подорожала и прошлогодняя икра, которая должна уже идти со скидкой, и имитация — икорный сок плюс желирующие компоненты.