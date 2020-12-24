С 1 января в России подорожают ключевые продукты и лекарства. Ожидается, что стоимость хлеба в среднем вырастет на 3–10%, мясо и яйца станут дороже на 8%, а сахар — на 3–5%.

Кроме того, из-за введения маркировки цены на лекарства, молочную продукцию и шоколад также вырастут на несколько процентов. Это повышение ляжет на беспрецедентный рост цен на товары в 2020 году. Сахар, к примеру, подорожал за год на 71,5%, хотя производство товара шло обычными темпами: о дефиците не было и речи.

Производители сахара и подсолнечного масла договорились с начала года до 1 апреля держать цены на текущем уровне, хотя сложно надеяться на то, что стоимость этих товаров действительно не будет меняться. Подсолнечное масло за год подорожало на 23,8%. Мука выросла в цене на 12,9%, что сказалось на стоимости всех изделий из нее: макароны подскочили на 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Такую статистику озвучил президент Владимир Путин Росстат отмечал, что к ноябрю 2020 года годовая инфляция составила 4,42%.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), целый ряд популярных продуктов, которые часто появляются на столах россиян, подорожал существеннее среднего официального значения инфляции. В сравнении с началом года к ноябрю картофель стал стоить на 19,4% дороже. При этом пик цены пришелся на июнь: в среднем килограмм продавался по 38,5 рубля, что соответствует росту стоимости на 72,4%. Гречка за 11 месяцев подорожала на 39,6%. Остальные крупы также дорожали быстрее всего остального: манная — на 10,3%, овсянка и перловка — на 6,6%.

Овсяные хлопья «Геркулес» выросли в цене на 16,5%. Морковь к ноябрю поднялась в цене на 17,3%. Дороже всего она продавалась в июле — на 61,8% выше, чем в начале года. Тогда килограмм можно было купить по 44,5 рубля. Похожую динамику показали яблоки: рост цены за 11 месяцев составил 10,1%, но в июле они стоили на 57,7% дороже (по 147 рублей за килограмм), чем в январе.

Из наиболее популярных продуктов подешевели за 11 месяцев только помидоры (на 17%) и капуста (на 7%). Отдельно выделим лимоны, которые к ноябрю подорожали на 5,1%, но в апреле стоили на 184% дороже, чем в начале года. Тогда распространился миф, что лимон и имбирь хорошо помогают от коронавируса.

Остальные продукты подорожали в целом в рамках официальной инфляции. Охлажденная или замороженная курица, растворимый кофе, молоко и свинина выросли в цене примерно на полтора процента. Говядина и сырокопченая колбаса, по официальной статистике, прибавили чуть более 2% от стоимости. Сливочное масло, вареная колбаса, молотый и зерновой кофе, сметана, шоколад, соки и творог стали дороже примерно на 3% за 11 месяцев. На 4% поднялись цены на куриные яйца, йогурт и пельмени. На 5% с начала года подорожали кетчуп, печенье и пакетированный чай. В среднем выбранные продукты подорожали на 8,4% за 11 месяцев, что почти в два раза превосходит показатель общей инфляции Росстата.

Исследовательский холдинг «Ромир», рассчитывая рост цен на продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства и одежду, выяснил, что уже к октябрю годовая инфляция составила 14% — в 3,5 раза выше показателей, представленных Росстатом.