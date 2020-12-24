С января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на псевдобанковских сотрудников. Об этом со ссылкой на данные аналитиков BrandMonitor пишет «Коммерсант».

Эксперты отметили, что дороже всего жертвам обошлись разговоры с фиктивными медработниками: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тысяч рублей с человека. На втором месте оказались псевдобанковские сотрудники, которые получали около 27 тысяч рублей за один раз с карт обманутых собеседников.

При этом в IT-компании «Крок» предупредили россиян о возможной активизации мошенников перед Новым годом. В компании также отметили, что в 2020 году аферисты уже увеличили свою активность не просто на десятки процентов, а в несколько раз.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще. В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных тогда мошенниками.

Из-за активности телефонных мошенников глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести для пенсионеров лимит на онлайн-переводы в десять тысяч рублей в день.

Также пенсионеров предупреждали о мошенниках, которые пытаются проникнуть в квартиры под разными предлогами, например, выдавая себя за врачей, социальных работников и сотрудников компаний, проводящих санитарную обработку помещений.