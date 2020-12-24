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Россиян предупредили о бессмысленности валютных вкладов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиян предупредили о бессмысленности валютных вкладов
Фото: ТАСС
Хранение накоплений на валютных вкладах становится бессмысленным из-за прогнозируемой нулевой, а в ряде случаев и отрицательной доходности. Об этом URA.RU заявил экономист Виталий Калугин.
По словам эксперта, россиянам стоит рассмотреть в качестве альтернативы валютным банковским вкладам биржевые инструменты.

«Есть разные фонды, в которых складывается корзинка из гособлигаций и российских крупных компаний. Там у них высокая доходность. Даже с учетом всех налогов, 2,5% годовых получить вполне реально», — пояснил он.

В свою очередь руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских обратил внимание на ликвидную недвижимость, как способ сохранения и приумножения накоплений, отметив, что «всегда есть объекты, которые очень активно растут в цене».

«Те же однушки и студии более ликвидны, потому что больше растут в цене, чем двушки и трешки. И соответственно рост цен на такие объекты значительно превышает инфляцию», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что ранее экономист Михаил Делягин заявил, что доллару грозит обвал на треть к основным мировым валютам.
По его словам, доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты и курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.
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Комментарии 1
Личный счет , Михаил Делягин
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