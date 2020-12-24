ЦБ призвал банки не выселять должников до конца марта

"Кредиторам рекомендуется предпринять меры, направленные на приостановление до 31 марта 2021 года включительно процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору кредита (займа)", — отмечается в письме.