Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Часть безработных в РФ стали жертвами сбоя в системе госуслуг: от людей требуют вернуть пособия 

BFM.RU 2 часа назад
Из-за сбоя в системе госуслуг с безработных требуют вернуть пособия
Фото: ТАСС
Сорокапятилетний петербуржец Андрей Войнатовский работал электриком и в мае этого года уволился. Через сайт «Госуслуги» он встал на учет в службу занятости и начал получать пособие. Работал он в Петербурге, но прописан был в Ленинградской области, пособие ему выплачивали из бюджета Северной столицы.
К концу года городская служба занятости посчитала это незаконным и потребовала вернуть все деньги. По мнению петербургских чиновников, выплачивать пособие должна была область, если это место регистрации гражданина. Теперь Андрею Войнатовскому угрожают уголовным делом за мошенничество:

«Я получил письмо, где было написано, что я не имею права на пособие и что я произвел мошеннические действия. Я зашел на «Госуслуги», где у меня заполненная заявка. В ней четко написано, что заявление я подавал в Ленинградскую область во Всеволожске по месту прописки. В заявке есть пункт «Приложить копию паспорта со своей регистрацией». Этот файл присутствует в заявке. Хорошо, произошла ошибка, не из того бюджета начислили. Никто не хочет этим заниматься. Я говорю: «Можно я запишусь к начальнику, который мне написал это письмо? Может, ему не донесли все бумаги». Говорят: «Он в курсе, вас таких много».

В комитете по занятости Петербурга сообщили, что таких случаев ошибочного начисления сотни, и, вероятно, по стране ситуация похожая. Причиной стали «технические сложности» в электронной системе госуслуг, объяснил замглавы комитета Николай Рогачев.
Николай Рогачев, заместитель главы комитета по занятости Санкт-Петербурга

«Ввиду того, что в этом году совершенно особые условия функционирования службы занятости и особые условия подачи заявлений, все совершается в электронном виде, сведения подтягиваются из различных государственных информационных систем, иногда бывают технические сложности со своевременностью подтягивания таких сведений. При этом мы понимаем, что гражданин, как правило, не злоупотребил своим правом. Он получил пособие по безработице не от той службы занятости, но источником выплат является федеральный бюджет, и принципиальной разницы, кто администрировал, нет. На мой взгляд, несправедливо с гражданина подобные суммы взыскивать».

Вместе с тем до тех пор, пока Минтруд не выработает процедуру согласования между регионами, службы занятости вынуждены будут обращаться в суд, объясняет Николай Рогачев.
Вины безработного в этой ситуации нет. Суд встанет на сторону гражданина, считает адвокат Алексей Скляренко.
Алексей Скляренко, адвокат

«Вот человек не имеет работы, он подает заявление, чтобы его поставили на биржу труда. Его поставили туда, ему платило государство денежные средства. Какая разница, в каком регионе он их получал — В Санкт-Петербурге или в Ленинградской области? Понятно, что бюджеты разные, но если они считают, что он должен стоять в области, а поставили его в городе, в Санкт-Петербург, то, наверное, один регион с другим должен просто по этому вопросу разобраться. Вины человека в этом нет».

На момент публикации материала Федеральная служба по труду и занятости не предоставила Business FM комментария относительно этой ситуации.
Видео дня. В России резко подорожала икра
BFM.RU: последние новости
В России резко подорожала икра. Чем вызван рост цен на главный новогодний продукт? В России резко подорожала икра. Чем вызван рост цен на главный новогодний продукт? Мишустин подписал документы о новых «детских» выплатах Мишустин подписал документы о новых «детских» выплатах Счетная палата просит пересмотреть систему оплаты труда бюджетников Счетная палата просит пересмотреть систему оплаты труда бюджетников
Комментарии 26
Личный счет , Алексей Скляренко , Николай Рогачев , Минтруд , Роструд , Business FM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение