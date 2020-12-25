Из-за сбоя в системе госуслуг с безработных требуют вернуть пособия

Сорокапятилетний петербуржец Андрей Войнатовский работал электриком и в мае этого года уволился. Через сайт «Госуслуги» он встал на учет в службу занятости и начал получать пособие. Работал он в Петербурге, но прописан был в Ленинградской области, пособие ему выплачивали из бюджета Северной столицы.

К концу года городская служба занятости посчитала это незаконным и потребовала вернуть все деньги. По мнению петербургских чиновников, выплачивать пособие должна была область, если это место регистрации гражданина. Теперь Андрею Войнатовскому угрожают уголовным делом за мошенничество:

«Я получил письмо, где было написано, что я не имею права на пособие и что я произвел мошеннические действия. Я зашел на «Госуслуги», где у меня заполненная заявка. В ней четко написано, что заявление я подавал в Ленинградскую область во Всеволожске по месту прописки. В заявке есть пункт «Приложить копию паспорта со своей регистрацией». Этот файл присутствует в заявке. Хорошо, произошла ошибка, не из того бюджета начислили. Никто не хочет этим заниматься. Я говорю: «Можно я запишусь к начальнику, который мне написал это письмо? Может, ему не донесли все бумаги». Говорят: «Он в курсе, вас таких много».

В комитете по занятости Петербурга сообщили, что таких случаев ошибочного начисления сотни, и, вероятно, по стране ситуация похожая. Причиной стали «технические сложности» в электронной системе госуслуг, объяснил замглавы комитета Николай Рогачев

Николай Рогачев, заместитель главы комитета по занятости Санкт-Петербурга

«Ввиду того, что в этом году совершенно особые условия функционирования службы занятости и особые условия подачи заявлений, все совершается в электронном виде, сведения подтягиваются из различных государственных информационных систем, иногда бывают технические сложности со своевременностью подтягивания таких сведений. При этом мы понимаем, что гражданин, как правило, не злоупотребил своим правом. Он получил пособие по безработице не от той службы занятости, но источником выплат является федеральный бюджет, и принципиальной разницы, кто администрировал, нет. На мой взгляд, несправедливо с гражданина подобные суммы взыскивать».

Вместе с тем до тех пор, пока Минтруд не выработает процедуру согласования между регионами, службы занятости вынуждены будут обращаться в суд, объясняет Николай Рогачев.

Вины безработного в этой ситуации нет. Суд встанет на сторону гражданина, считает адвокат Алексей Скляренко

Алексей Скляренко, адвокат