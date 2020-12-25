Из-за сбоя в системе госуслуг с безработных требуют вернуть пособия

«Я получил письмо, где было написано, что я не имею права на пособие и что я произвел мошеннические действия. Я зашел на «Госуслуги», где у меня заполненная заявка. В ней четко написано, что заявление я подавал в Ленинградскую область во Всеволожске по месту прописки. В заявке есть пункт «Приложить копию паспорта со своей регистрацией». Этот файл присутствует в заявке. Хорошо, произошла ошибка, не из того бюджета начислили. Никто не хочет этим заниматься. Я говорю: «Можно я запишусь к начальнику, который мне написал это письмо? Может, ему не донесли все бумаги». Говорят: «Он в курсе, вас таких много».
«Ввиду того, что в этом году совершенно особые условия функционирования службы занятости и особые условия подачи заявлений, все совершается в электронном виде, сведения подтягиваются из различных государственных информационных систем, иногда бывают технические сложности со своевременностью подтягивания таких сведений. При этом мы понимаем, что гражданин, как правило, не злоупотребил своим правом. Он получил пособие по безработице не от той службы занятости, но источником выплат является федеральный бюджет, и принципиальной разницы, кто администрировал, нет. На мой взгляд, несправедливо с гражданина подобные суммы взыскивать».
«Вот человек не имеет работы, он подает заявление, чтобы его поставили на биржу труда. Его поставили туда, ему платило государство денежные средства. Какая разница, в каком регионе он их получал — В Санкт-Петербурге или в Ленинградской области? Понятно, что бюджеты разные, но если они считают, что он должен стоять в области, а поставили его в городе, в Санкт-Петербург, то, наверное, один регион с другим должен просто по этому вопросу разобраться. Вины человека в этом нет».