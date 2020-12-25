Эксперт объяснил маленькие пенсии в России 

Многие россияне получают маленькую пенсию, потому что в 90-е работали неофициально, заявил «Комсомольской правде» глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис. По его словам, миллионы граждан в будущем также будут жаловаться на мизерный размер выплат от государства, поскольку сегодня не отчисляют средства в федеральную казну.

Винить большинство людей в том, что они не накопили достаточно пенсионных баллов для солидной пенсии в 90-е годы, бессмысленно, отметил эксперт. Слишком непредсказуемое было тогда время. Однако сегодня, по его словам, ситуация другая: в настоящее время в России порядка 15 миллионов человек работает «всерую», не отчисляя страховые взносы или делая это по-минимуму. По большей части речь идет о «самозанятых» предпринимателях.

«В будущем эти люди придут в Пенсионный фонд и потребуют, чтобы им платили пенсию», — заявил Биезбардис.

При этом он выразил недоумение, почему государство должно платить им большие деньги, если сами они обманывали все стороны «межпоколенческого договора»: пенсионеров, которые должны были получать выплаты из их страховых взносов, работодателей и государство.

Существующую систему выплат эксперт назвал справедливой, поскольку те, кто больше делает страховых взносов, могут в будущем рассчитывать на солидную пенсию.