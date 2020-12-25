Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Эксперт объяснил маленькие пенсии в России 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперт объяснил маленькие пенсии в России
Фото: РИА Новости
Многие россияне получают маленькую пенсию, потому что в 90-е работали неофициально, заявил «Комсомольской правде» глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис. По его словам, миллионы граждан в будущем также будут жаловаться на мизерный размер выплат от государства, поскольку сегодня не отчисляют средства в федеральную казну.
Винить большинство людей в том, что они не накопили достаточно пенсионных баллов для солидной пенсии в 90-е годы, бессмысленно, отметил эксперт. Слишком непредсказуемое было тогда время. Однако сегодня, по его словам, ситуация другая: в настоящее время в России порядка 15 миллионов человек работает «всерую», не отчисляя страховые взносы или делая это по-минимуму. По большей части речь идет о «самозанятых» предпринимателях.

«В будущем эти люди придут в Пенсионный фонд и потребуют, чтобы им платили пенсию», — заявил Биезбардис.

При этом он выразил недоумение, почему государство должно платить им большие деньги, если сами они обманывали все стороны «межпоколенческого договора»: пенсионеров, которые должны были получать выплаты из их страховых взносов, работодателей и государство.
Существующую систему выплат эксперт назвал справедливой, поскольку те, кто больше делает страховых взносов, могут в будущем рассчитывать на солидную пенсию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в России предложили создать альтернативу накопительным пенсиям. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов посоветовал оставить негосударственные пенсионные фонды «как они есть», сохранить систему с личным участием граждан и корпоративную систему, а средства, которые уже были накоплены, передать в руки работников.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Комментарии
Личный счет , Александр Сафонов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение