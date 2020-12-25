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Названы профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии 

РИА Новости 1 час назад
Россиянам следует обратить внимание на такие профессии, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер, чтобы к моменту выхода на пенсию стать миллионерами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
В этих сферах за год можно получать от 1,4 миллиона рублей. Эксперты проанализировали более 150 тысяч вакансий.
По словам директора института Анны Маркс, доход и шансы стать перед пенсией миллионером зависят от региона работы, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков. Важна и готовность человека повышать свои компетенции и переучиваться. Для продвижения по карьерной лестнице и увеличения заработка необходимо осваивать новые технологии в своей сфере.
Также прибыльными профессиями оказались стример и киберспортсмен — в год они получают почти 900 тысяч рублей, годовая зарплата прорабов колеблется от 828 тысяч до трех миллионов рублей, далее идет косметолог с заработком от 817 тысяч до 4,4 миллиона рублей. Продюсер блогов получает от 924 тысяч рублей до трех миллионов рублей в год, а няня-гувернантка от 1,1 миллиона рублей до 3,6 миллиона рублей в год.
Эксперт объяснил маленькие пенсии в России
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