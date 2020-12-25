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Кто получит двойной оклад 31 декабря 

Елена Прошина 24 минуты назад
Кто получит двойной оклад 31 декабря
Фото: ТАСС
Опрошенные «Праймом» эксперты рассказали, что жители регионов, объявивших 31 декабря выходным праздничным днем, должны получить двойные оклады за работу в этот день.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным. Путин отмечал, что в России много выходных из-за Нового года, поэтому «одним больше, одним меньше, не убудет от нас».
Путин заявил, что сделать 31 декабря выходным на федеральном уровне власти уже не успеют, но это возможно на региональном уровне. После этого регионы начали объявлять 31 декабря выходным (по данным РИА Новости, пока это сделали 65 субъектов из 85).
Научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок подчеркнул, что двойной оклад за работу в такой день должен выплачиваться вне зависимости от того, региональный это праздник или федеральный.
Ляшок добавил, что у сотрудников, взявших отпуск на 31 декабря, количество отпускных дней не уменьшится, его не учтут в днях отпуска (только в регионах, объявивших 31-е выходным).
Профессор НИУ ВШЭ Марина Буянова отметила, что компенсировать рабочий день 31 декабря можно не только двойным окладом, но и отгулом.
Если в каком-то из регионов 31 декабря не объявят выходным, местные жители будут работать в этот день на час меньше.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Единая Россия , ВШЭ , РАНХиГС , РИА Новости
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