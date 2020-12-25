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Набиуллина рассказала, насколько подорожало оливье в 2020 году 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Стоимость ингредиентов для 2 кг салата оливье за год выросла на 6,8%, до 348 рублей. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в новогоднем эфире RTVI с Сергеем Шнуровым. Программа будет опубликована на сайте RTVI в понедельник, 28 декабря.
Набиуллина и Шнуров приготовили оливье по классическому советскому рецепту и обсудили экономические итоги года.

"Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%", — сообщила Набиуллина.

Она отметила, что цены на ингредиенты для оливье выросли неоднородно. Например, "достаточно значимо" подорожал картофель, морковь выросла в цене более чем на 20%.
Рост цен на ингредиенты для оливье опережает уровень инфляции в этом году. По прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года инфляция не превысит 4,9% (с начала года и по 21 декабря инфляция составила 4,8%).
Индекс оливье — динамика стоимости ингредиентов для новогоднего салата — ежегодно в преддверии Нового года публикует Росстат. Однако в этом году ведомство пока этого не сделало.
Набиуллина, отвечая на вопрос Шнурова, уточнила, что называет цифры, рассчитанные как раз по методике индекса оливье. Для примерно 2 кг салата на семью нужны 0,4 кг маринованных огурцов, 0,38 кг консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 0,2 кг майонеза и 100 граммов лука.
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Набиуллина рассказала Шнурову, что оливье ее любимое новогоднее блюдо. Также председателю ЦБ нравится селедка под шубой, которая получается у нее не всегда хорошо. Впрочем, по словам Набиуллиной, она кулинар-любитель, а не профессионал.
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Комментарии 37
Личный счет , Видео , Экономика , Эльвира Набиуллина , Росстат , Центральный банк России
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