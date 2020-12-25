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Как стать миллионером до пенсии 

Мария Иванова 1 час назад
Как стать миллионером до пенсии
Фото: ТАСС
Россиянам, которые хотят заработать миллионы до пенсии, стоит сменить профессию на консультанта по SAP-продуктам (SAP — немецкий производитель программного обеспечения), аналитика big data и BIM-менеджера (BIM — информационное моделирование зданий и сооружений). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
По данным института, зарплаты в этих сферах составляют от 1,4 миллиона рублей в год.
Среди самых высокооплачиваемых профессий оказались киберспортсмен и стример — с зарплатами около 894 тысяч рублей в год. Также в список вошли прораб (от 828 тысяч до трех миллионов в год), косметолог (от 817 тысяч до 4,4 миллиона), продюсер блогов (от 942 тысяч до трех миллионов), няня-гувернантка (от 1,1 до 3,6 миллиона) и капитан корабля (от 618 до 2,7 миллиона).
Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс отметила, что возможность выйти на пенсию миллионером зависит не только от профессиональных навыков и специализации, но и от региона, где работает человек, и его желания переучиваться.
Как писал «Рамблер», сервис «Зарплата.ру» назвал самой прибыльной сферой прошлого года транспорт и автобизнес. Компании из этой сферы в среднем обещали соискателям зарплату в 58 119 рублей в месяц. Второе место по размеру зарплат заняла сфера строительства и недвижимости (57 536 рублей), а третье — топливно-энергетический комплекс (55 875 рублей).
Самые низкие зарплаты предлагали работникам сферы туризма и гостиничного дела (24 718 рублей), образования и науки (26 694 рубля), а также офисному персоналу (27 784 рубля).
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Личный счет , Анна Маркс
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