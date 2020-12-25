Совфед запретил банкам блокировать счета без объяснения причин

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.

Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счета можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтет ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.

В результате могут пострадать обычные граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Закон запрещает банкам без объяснения причин заблокировать счет или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания становится возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.