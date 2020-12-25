Песков: Путин следит за ценами на продукты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства следит за изменением цен на продукты, сообщает «Российская газета». Тем же, по его словам, занимаются и члены правительства.
Песков затронул тему наблюдения за стоимостью продуктов питания, комментируя недавние выводы аналитиков, что в российских магазинах подорожали птица, яйца, рыба, йогурты и другие продукты. Пресс-секретарь национального лидера подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем президента РФ Владимира Путина, а также российского правительства. По его словам, в настоящее время осуществляется «регулярный мониторинг».
На вопрос, могут ли быть связаны рост цен на продукты и правительственные меры по удержанию стоимости сахара и подсолнечного масла, Песков заявил, что в этом лучше всего разбираются экономисты. Он допустил, что подорожание определенной группы товаров может быть объяснено «сезонными колебаниями».
9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами. Позже стало известно, что розничные сети и производители сахара и подсолнечного масла заключили соглашение об ограничении розничной цены на данные товары. Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Активность правительства прокомментировала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она назвала жесткое регулирование цен на продукты «неприемлемым». По ее словам, политика сдерживания может негативно сказаться на ассортименте продукции в магазинах: в России может наступить дефицит продуктов.