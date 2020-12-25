Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
73.00
89.50
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Путин следит за ценами на продукты 

Павел Тиунов 25 минут назад
Песков: Путин следит за ценами на продукты
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства следит за изменением цен на продукты, сообщает «Российская газета». Тем же, по его словам, занимаются и члены правительства.
Песков затронул тему наблюдения за стоимостью продуктов питания, комментируя недавние выводы аналитиков, что в российских магазинах подорожали птица, яйца, рыба, йогурты и другие продукты. Пресс-секретарь национального лидера подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем президента РФ Владимира Путина, а также российского правительства. По его словам, в настоящее время осуществляется «регулярный мониторинг».
На вопрос, могут ли быть связаны рост цен на продукты и правительственные меры по удержанию стоимости сахара и подсолнечного масла, Песков заявил, что в этом лучше всего разбираются экономисты. Он допустил, что подорожание определенной группы товаров может быть объяснено «сезонными колебаниями».
9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами. Позже стало известно, что розничные сети и производители сахара и подсолнечного масла заключили соглашение об ограничении розничной цены на данные товары. Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Активность правительства прокомментировала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она назвала жесткое регулирование цен на продукты «неприемлемым». По ее словам, политика сдерживания может негативно сказаться на ассортименте продукции в магазинах: в России может наступить дефицит продуктов.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Комментарии 1
Личный счет , Максим Решетников , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Совет Федерации , Правительство РФ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение