Песков: Путин следит за ценами на продукты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства следит за изменением цен на продукты, сообщает «Российская газета». Тем же, по его словам, занимаются и члены правительства.

Песков затронул тему наблюдения за стоимостью продуктов питания, комментируя недавние выводы аналитиков, что в российских магазинах подорожали птица, яйца, рыба, йогурты и другие продукты. Пресс-секретарь национального лидера подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем президента РФ Владимира Путина , а также российского правительства . По его словам, в настоящее время осуществляется «регулярный мониторинг».

На вопрос, могут ли быть связаны рост цен на продукты и правительственные меры по удержанию стоимости сахара и подсолнечного масла, Песков заявил, что в этом лучше всего разбираются экономисты. Он допустил, что подорожание определенной группы товаров может быть объяснено «сезонными колебаниями».