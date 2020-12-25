Для части россиянок вырастут детские пособия 

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Минобороны инициировало разработку законопроекта, повышающего максимальный размер пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Об этом сообщает «Красная звезда» со ссылкой на заместителя министра обороны России Татьяну Шевцову.

По ее словам, с подачи Минобороны над таким законопроектом сейчас работает Министерство труда . Благодаря новому документу максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет с 13 504 до 27 984,66 рубля.

«Данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах», — отметила заместитель министра.

Она подчеркнула, что Минобороны стало автором инициативы, масштаб которой гораздо шире ведомственного.

Как сообщал «Рамблер», ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.

По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.