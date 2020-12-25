Для части россиянок вырастут детские пособия 

Минобороны инициировало разработку законопроекта, повышающего максимальный размер пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Об этом сообщает «Красная звезда» со ссылкой на заместителя министра обороны России Татьяну Шевцову.
По ее словам, с подачи Минобороны над таким законопроектом сейчас работает Министерство труда. Благодаря новому документу максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет с 13 504 до 27 984,66 рубля.
«Данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах», — отметила заместитель министра.
Она подчеркнула, что Минобороны стало автором инициативы, масштаб которой гораздо шире ведомственного.
Как сообщал «Рамблер», ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.
По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.
Мишустин напомнил, что по указу президента Владимира Путина с 2020 года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.