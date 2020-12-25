Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Для части россиянок вырастут детские пособия 

Елена Прошина 1 час назад
Для части россиянок вырастут детские пособия
Фото: Рамблер
Минобороны инициировало разработку законопроекта, повышающего максимальный размер пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Об этом сообщает «Красная звезда» со ссылкой на заместителя министра обороны России Татьяну Шевцову.
По ее словам, с подачи Минобороны над таким законопроектом сейчас работает Министерство труда. Благодаря новому документу максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет с 13 504 до 27 984,66 рубля.

«Данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах», — отметила заместитель министра.

Она подчеркнула, что Минобороны стало автором инициативы, масштаб которой гораздо шире ведомственного.
Как сообщал «Рамблер», ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.
По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.
Мишустин напомнил, что по указу президента Владимира Путина с 2020 года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Министерство обороны , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение