Систему соцподдержки предлагают автоматизировать

Назначать и предоставлять меры социальной поддержки будут адресно на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.

Расширяется перечень задач, решение которых будет обеспечиваться информационной системой. Через ЕГИССО можно будет назначать и предоставлять меры социальной поддержки.

Государственным органам и организациям, предоставляющим меры соцподдержки, у которых нет своих информационных систем, разрешат пользоваться для этих целей ЕГИССО. Оператором системы предложено назначить Минтруда и соцзащиты

Портал ЕГИССО, действующий с 1 января 2018 года, позволяет получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки. На портале можно узнать, какие льготы, субсидии или выплаты положены, например, многодетным или пенсионерам.