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В России предлагают автоматизировать систему соцподдержки 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
Систему соцподдержки предлагают автоматизировать
Фото: ПГ
Назначать и предоставлять меры социальной поддержки будут адресно на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.
Расширяется перечень задач, решение которых будет обеспечиваться информационной системой. Через ЕГИССО можно будет назначать и предоставлять меры социальной поддержки.
Государственным органам и организациям, предоставляющим меры соцподдержки, у которых нет своих информационных систем, разрешат пользоваться для этих целей ЕГИССО. Оператором системы предложено назначить Минтруда и соцзащиты.
Портал ЕГИССО, действующий с 1 января 2018 года, позволяет получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки. На портале можно узнать, какие льготы, субсидии или выплаты положены, например, многодетным или пенсионерам.
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Личный счет , Минтруд , Госдума
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