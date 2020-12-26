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Россию ждет бум ювелирных продаж 

Прайм и ещё 6 1 час назад
В Минфине предрекли бум ювелирных продаж
Фото: Lenta.ru
Введение маркировки ювелирных изделий в России с 2021 года приведет к взрывному росту легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, как это происходило с меховыми изделиями после запуска маркировки шуб несколько лет назад, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Минфин России готовится к полномасштабному запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая со следующего года станет обязательной для всех участников рынка, а с 1 декабря текущего года к ней уже начали подключаться предприниматели.

"Мы считаем, что результат у нас будет такой же, как после внедрения маркировки шуб. Помните, после введения обязательной маркировки легальный рынок вырос в несколько раз? Может, в нашем случае, будет еще и лучше", — сказал Моисеев.

Маркировка меховых изделий специальными электронными RFID-метками была запущена на территории ЕАЭС в 2016 году, и уже на этапе эксперимента общее количество таких товаров на российском рынке увеличилось в 13 раз, а реализация меховых изделий в розницу подскочила 7 раз.
Моисеев рассказал, что в "доковидный" период ежегодно на клеймение в Пробирную палату сдавалось около 70 миллионов ювелирных изделий, а федеральный бюджет получал от этого около 1,2 миллиарда рублей в год. "Таков объем легального рынка", — сказал он. По скромным оценкам министерства, от 30% до 50% ювелирного рынка в России носит "серый" характер.

"Серый" рынок — это не только проблема для потребителей, которые не уверены в качестве товара, и не только для государства, которое не получает налогов. Он создает проблемы для легальных производителей, которым тяжело конкурировать с теми, кто находится в серой зоне и не платит ни взносов, ни налогов, производит товар из некачественных материалов", — сказал Моисеев.

После Нового года все ювелирные изделия в рознице будут продаваться со специальным штрих-кодом на этикетке. Отсканировав этот код смартфоном, любой покупатель сможет получить информацию по всей производственной цепочке — от месторождения металла и камней до витрины ювелирного магазина.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Моисеев , Минфин , ЕАЭС , РИА Новости
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