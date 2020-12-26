Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.21
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Исследование: российские банки стали более лояльно относиться к заемщикам в возрасте 55+ 

ТАСС 1 час назад
Банки стали более лояльно относиться к заемщикам в возрасте 55+
Фото: РИА Новости
Российские банки стали более лояльно относиться к заемщикам в возрасте 55+, самому пожилому ипотечному заемщику России на момент выдачи кредита в 2020 году исполнилось 75 лет. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
По ее словам, сроки кредитования заемщиков, попавших в рейтинг самых возрастных, варьируются от двух до 12 лет, ежемесячные платежи — от 6 тыс. до 34,5 тыс. рублей. Исследование проводилось среди 150 крупнейших городов России.

"Самый возрастной заемщик в 2020 году проживает в городе Иркутске, он оформил ипотеку на три года на приобретение квартиры в новостройке стоимостью 3,5 млн рублей, на момент выдачи кредита заемщику исполнилось 75 лет", — сказала Решетникова.

На втором месте рейтинга — 74-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, которая с целью переезда приобрела квартиру в новостройке в Кемерово за 1,4 млн рублей, взяв недостающие средства в ипотеку на два года. Третье место разделили две пенсионерки в возрасте 73 лет — из Тюмени и Екатеринбурга. Первая оформила ипотеку на 12 лет без дополнительного дохода на приобретение квартиры на вторичном рынке стоимостью 2,3 млн рублей, вторая имеет помимо пенсии дополнительный доход и купила готовое жилье стоимостью 2,2 млн рублей и сроком кредитования два года.
Постепенно отношение к ипотеке для людей в возрасте 55+ меняется — как у банков, так и у самих потенциальных заемщиков, прокомментировала Решетникова. По ее словам, практически все банки имеют ипотечные программы для возрастных заемщиков, более того, существуют ипотечные программы, по которым допускается, чтобы на момент выплаты кредита возраст заемщика был до 85 лет. "Банки ориентируются на изменения в законодательстве, продление трудоспособного возраста сделало ипотеку для россиян в возрасте 55+ более доступной. Но есть и ряд особенностей при ее оформлении. Например, не все банки готовы рассматривать пенсию как основной источник дохода, большинство относят ее к категории дополнительных либо требуют привлечения более молодых созаемщиков для увеличения гарантии возврата заемных средств", — рассказала собеседница агентства.
Доля заемщиков в возрасте 55+ сейчас находится на уровне 4% в общем объеме ипотечного кредитования России, уточнили в федеральной компании "Этажи". Согласно исследованию компании, по итогам 2020 года в рейтинге крупнейших городов на территории России с самой высокой долей возрастных ипотечных заемщиков лидирует Воронеж. В этом городе доля заемщиков в возрасте 55+ составила 6,3%. На втором месте — Саратов (6%), на третьем — Тюмень (5,3%). По доле заемщиков в возрасте 60-65 лет лидирует Краснодар — с долей в 0,8%, на втором месте — Санкт-Петербург (0,7%), на третьем — Тюмень (0,5%).
Видео дня. В России резко подорожала икра
ТАСС: последние новости
В России снизились цены на сахар и подсолнечное масло В России снизились цены на сахар и подсолнечное масло Москалькова предложила увеличить пособие по безработице для предпенсионеров Москалькова предложила увеличить пособие по безработице для предпенсионеров Набиуллина рассказала, насколько подорожало оливье в 2020 году Набиуллина рассказала, насколько подорожало оливье в 2020 году
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение