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Эксперт рассказал, когда лучше всего продавать доллары 

Майк Габриелян 2 часа назад
Эксперт рассказал, когда лучше всего продавать доллары
Фото: РИА Новости
Финансист рассказал, как обычный россиянин может спекулировать валютой в периоды нестабильности. Продавать доллары следует только на пике роста. Сейчас, например, при цене выше 80 рублей. Так считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Его цитирует «Прайм».

«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — сказал эксперт.

По словам Тузова, максимально выгодно приобретать доллары в моменты их снижения относительно рубля (по текущим курсам это при стоимости доллара ниже 80 рублей, а евро — ниже 90 рублей).
Финансист отметил, что рост и спад периодически повторяются, но в динамике курс не возвращается к прежним рубежам. Например, он не вернется к отметке в 65 рублей за доллар. При этом неизбежны периоды, когда рубль укрепляется, именно тогда надо покупать иностранную валюту.
Специалист также посоветовал держать долгосрочные накопления в валюте тем, кто не пытается заработать на скачках курса. Он напомнил, что еще несколько лет назад доллар стоил 35 рублей, а сейчас вырос в цене более чем в два раза.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики прогнозируют обвал доллара на 20%.
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