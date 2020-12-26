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В России могут повыситься цены на бензин и моторные масла 

Майк Габриелян 1 час назад
В России могут повыситься цены на бензин и моторные масла
Фото: РИА Новости
В России с нового года повысятся акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла. Ставка вырастет на 4%. При этом кабмин обещает сдержать рост цен на топливо на уровне не выше инфляции. Доходы, полученные от сбора акцизов, власти потратят на дорожное строительство, передает ТАСС.
Уже известно, что ставки повысятся до 13 624 рублей за тонну для бензинов ниже 5 класса, до 13 262 рублей за тонну для бензина 5 класса, до 9 188 за тонну для дизельного топлива, до 5 841 рубля за тонну для моторных масел.
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты осенью.
Вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что механизм демпфера позволит сдержать рост цен. При высоких ценах на нефть перерабатывающие заводы получат компенсацию в виде отрицательного акциза, а при низких, должны заплатить государству сверхприбыли. Деньги с акцизов пойдут на строительство дорог, мостов и путепроводов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Кремль высказался о ценах на бензин в России.
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Комментарии
Личный счет , Александр Новак , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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