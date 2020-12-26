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Россияне захотели создать финансовую подушку безопасности 

Майк Габриелян 53 минуты назад
Россияне захотели создать финансовую подушку безопасности
Фото: РИА Новости
Россияне поставили себе главные цели в 2021 году: финансы, семья и здоровый образ жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

«Цели россиян на 2021 год: 39% — сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами, 30% — больше времени уделять дому и семье» — выяснили исследователи.

Еще 24% респондентов заявили, что начнут более здоровый образ жизни: преодолеют вредные привычки, займутся спортом, похудеют, перейдут на правильное питание.
Совершить крупную покупку планируют 7% опрошенных.
Почти половина россиян призналась, что под бой курантов загадает желания, связанные со здоровьем, около 20% подумают о деньгах.
Традиция загадывать желания под бой курантов в России остается популярной: ее соблюдают три четверти россиян.
В опросе участвовали 6 тысяч человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», звонарь Московского Кремля рассказал, что Новый год наступает с первым ударом курантов, а не с последним.
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