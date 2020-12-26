Спиртное, молоко, вода и сладости подорожают после Нового года

Аналитики назвали продукты, которые подорожают после Нового года. Это спиртное, молоко, вода и сладости, пишет «МК»

«В первую очередь, в начале года подорожает алкоголь, так как с 1 января 2021 года повышаются акцизы (в среднем, на 4-5%). Изменятся минимальные цены на шампанское, водку, вино, виски и другие напитки. Цена на водку вырастет на 5,7% (с 230 до 243 рублей за 0,5 л), на коньяк — на 3% (с 433 до 446 рублей за 0,5 л)», — рассказала Марина Строгая, исполнительный директор «Инвестиционно-аграрного фонда».

Могут вырасти в цене крупы и бобовые, что связано с повышенным спросом и подорожанием за рубежом. Гречка уже подорожала на 53% к 2019 году, геркулес — на 22%, манная крупа — на 12%, пшеничная мука — на 9%, макароны — на 9%.

Скорее всего, с начала года может увеличиться цена хлеба — в среднем на 3-5 рублей.

Из-за введения обязательной маркировки молоко и молочные продукты могут прибавить 5%, питьевая вода, минеральная вода — 7%.

«Конфеты, шоколад и сладости могут подорожать до 10%, но не сразу, а постепенно: из-за того, что в ноябре на 20% в мире подскочили долларовые биржевые цены на какао-бобы», — считает шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Настоящий взлёт цен придется на сахар, подсолнечное масло, макароны, поскольку сахар вырос в цене на 34%, подсолнечное масло — на 57%. Цены на них взяло под контроль правительство, а ведущие торговые сети обещали нулевые наценки. Но это касается только дешёвых социально значимых категорий. На остальном съедобном ассортименте продавцы могут отыграться, подняв ценники на 3-5%.